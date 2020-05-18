高雄市長韓國瑜在臉書上PO影片，呼籲支持者6月6日不要去投票，除了引起藍營內部討論，也引來反對陣營的注目。作家苦苓也在臉書上發表文，分析他對罷韓投票的看法。

苦苓在臉書上發文指出，歷來單一對象的選舉，像是立委補選，他發現投票率從來沒有超過四成，其中民進黨的得票率也從來沒有超過二成五，他認為，既然如此，高雄人憑什麼坐在那裡，就認為罷韓一定會成功呢？

苦苓的這番話，也引發網友思考，有網友提問苦苓是否希望罷韓投票率能夠提高？也有網友表示，「別樂觀！創造歷史是不容易的 」、「贊成罷免票沒投入票匣通通不要太樂觀，有可能高雄人經過一年多也習慣韓國瑜的謊話就不投票了」要大家提高危機意識。

不過，近年來台灣的補選投票率確實都一直偏低，比如2019年1月台中地5選區立委補選的投票率甚至只有25.34%，創下歷年新低，加上今年還受到新冠肺炎疫情影響，所以苦苓的說法，可能也在暗示罷韓投票的結果。

(中時電子報)