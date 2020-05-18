不甘婚姻受委屈 男醫師貪圖娘家遺產下場慘。(影／取自新聞挖挖哇YouTube)

男醫娶這種老婆受盡委屈？眼科醫師黃宥嘉在節目分享一名醫師好友的故事，他常抱怨婚前婚後都配合老婆，讓他越想越不對勁，但卻貪圖娘家遺產只好忍耐，黃宥嘉也頓悟「就是男人說他受多少苦，卻還繼續忍受婚姻」，背後一定有他的原因。

黃宥嘉在《新聞挖挖哇》透露，有個男醫生跟她抱怨，婚前都配合老婆，照她想要的婚紗、喜餅、喜宴，連新居的家電、傢俱檔次也不能太低，本來出身貧苦家庭的他，想回中南部老家行醫，順便就近照顧親人，但老婆婚前就明確表示「我是台北人，我不可能去鄉下地方，你要回去照顧你爸媽可以，你去，但是我不會跟你去，我就是要在台北。」

男醫只好退一步想，他自己孝順就好，老婆也不用一定要照顧公婆，但身為獨子的他，一直想要有個兒子，但和老婆結婚多年都生不出來，讓他覺得委屈，自己當年的忍耐和付出是付諸東流了嗎？加上他認為老婆是倒貼他的，「她其實沒這麼好，根本沒有才華，也不能去工作，又有公主病」，開始挑剔女方。

而男醫本想離婚，還找了律師，不過律師勸他們去做試管嬰兒，婚姻也繼續維持，這個故事也讓黃宥嘉頓悟「就是男人說他受多少苦，卻還繼續忍受婚姻」，在她立場看來，對方是為了什麼？後來男醫也跟她說，老婆家中獲得2億元遺產，「他覺得這個太太可能有分得遺產，我覺得你確實是有慎重考慮這一點，你才有忍耐的動力」，不然你叫男生一直在那邊侍奉一個公主，他又是一個醫生，他也很累啊。

(中時電子報)