蔡英文總統第二任就職演說將在後天520舉行，可以說是周邊國家，與台灣交集最深的美、陸兩國也都緊盯，陸學者中國人民大學中國對外戰略研究中心兼職研究員郭振家近日投書港媒表示，會從三個角度去觀察520演說，即「善意宣示、無意改變、惡意暴衝」。

郭振家今(18日)投書港媒《中評社》指出，蔡第一任的兩岸關係，依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，算是「宣示善意」，但第二任除延續兩法外，若沿用「和平、對等、民主、對話」8字箴言延續大陸政策，未有做出突破性維持好兩岸關係，那兩岸未來四年的起點就很「悶」，讓陸方認為蔡「無意改變」，甚至會繼續疫情以來兩岸關係轉向對立發展的趨勢。

文中強調，若事態朝「最壞情勢」發展，蔡英文也不再強調「維持現狀」，而是大談特談「台灣主體性」或「正名制憲」和國際參與的完整性，那大陸方面，將視為法理台獨，若還指望陸方能吞下去，就太小看兩岸統一的決心。

(中時電子報)