COVID-19疫情重擊全球旅遊業，在台灣疫情逐漸趨緩之際，為舒緩國人近幾個月來對於旅遊的期待，長榮航(2618)直營旅行社長汎假期與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人－工頭堅聯手，共同規劃以「馬祖老酒」為主題，針對喜愛品酩的族群，打造頂級的「酒鬼特別版-藍眼淚季節探索馬祖經典酒款」離島特色行程，首發團將於5月28日出發，由工頭堅親自帶隊導覽，名額只限20位，首發團特別優惠三天兩夜每人只要14,999元起。

長汎假期表示，「酒鬼特別版-藍眼淚季節探索馬祖經典酒款」行程內容，將可以欣賞到馬祖著名的藍眼淚自然景觀，以及造訪保存良好的歷史遺跡。旅遊達人工頭堅一向以深度主題旅遊企劃見長，近期更致力於發掘各地飲酒文化，這趟旅程將由工頭堅親自領隊，搭配當地優質導遊，以深入淺出的方式認識「馬祖老酒」文化，以及品嚐各式當地好酒及美食，是喜愛品酩民眾不容錯過的特色行程。

長汎假期此次規劃的品酩行程，將安排進入八八坑道，了解當地如何以窖藏古法蒸釀出別具特色的老酒及高粱，也網羅多戶的私釀美酒，安排旅客探尋馬祖特有的「家釀」文化，並且在行程中安排品嚐榮獲2020 SFWSC美國舊金山世界烈酒大賽的雙金牌獎（Double Gold Medal）的陳年高粱、各式當地酒品、老酒麵線及創意料理老酒豆花，也會讓旅客進入釀酒工作坊，親自體驗釀一壺自己專屬的醇美老酒。

長汎假期繼馬祖限定版品酩行程，未來將會繼續與工頭堅以及米飯旅行社合作，陸續推出金門、澎湖等更多與品酩或是美食有關的特色旅遊產品，共同探索不同風貌的離島旅遊。

(時報資訊)