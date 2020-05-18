河南省鄭州市一名趙姓女子2015年付了30萬（約新台幣127萬）頭期款，預訂了正在興建中的大樓的32樓，期待了5年，沒想到大樓施工完成後，居然只有29樓；趙女氣得大罵，請問是要她住在空中嗎。對此建商表示，由於無法再追究過去的問題，願意提供換房或退款。

綜合陸媒報導，趙女表示，2015年顧問出示規劃設計圖，上面清楚顯示有32層樓，看了很喜歡，因此下定30萬（約新台幣127萬）頭期款，訂了視野比較好的高樓層；全案延至2018年底動工，她指出，起初自己沒有多想，只覺得就晚一點才能住到房子，應該沒什麼大問題。

沒想到趙女近日前往大樓查看，赫然發現整棟樓居然只有29層樓，且上面沒有要再動工的跡象。趙女氣得大罵，這根本是詐欺。

對此，建商一開始冷處理，不過經過協商後，放軟表示針對目前的問題可以換房或者退頭期款。不過經過5年，該地段房價早已不如以往，一樣的價錢，恐只能買更小坪數的房子，因此趙女與其他10餘名被害者不接受建商提案，決定繼續抗爭。

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(中時電子報)