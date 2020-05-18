高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，隨著總統蔡英文將迎來第二個任期，民進黨內對特赦前總統陳水扁的討論也引起大家的注意。因看不慣一邊罷免清廉市長，又一邊特赦貪汙的前總統陳水扁的神邏輯，作家洛杉基在臉書上開嗆民進黨。

洛杉基昨(17日)日在臉書上發文，怒嗆民進黨要罷韓又要赦扁，是不是得了精神分裂？洛杉基還揭露民進黨這些舉動背後的神邏輯，指如果民進黨要罷韓是因為韓「不守誠信」，那當初承諾「清廉、勤政、愛鄉土」的阿扁貪汙被關，那陳有「守誠信」了嗎？還是「誠信」二字可以用雙重標準檢視，因而藍綠有別？

文末，洛杉基質問民進黨，他們要怎麼教育下一代何謂「誠信」？洛杉基痛批民進黨雙標，引起網友熱議，「綠營一向是雙重標準」、「正常人是一套標準，綠的是二種標準，所以不宜用正常人眼界看它們」、「雙標的很無恥」、「雙標之名，由來已久」、「民進黨就是雙標準」。

洛杉基臉書開嗆民進黨。(取自洛杉基臉書)

(中時電子報)