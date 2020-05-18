麥可喬丹(Michael Jordan)在1996年留下一部電影《怪物奇兵》(Space Jam)，這部電影的藝術價值很低，娛樂評價也不高，在商業上則是大獲成功。1995年喬丹回歸籃壇，季後賽被魔術隊打敗，報仇都來不及，他哪來的心情拍電影？

其實這是一部超大型的廣告宣傳片，各種商品、喬丹鞋安插於台詞和畫面中。美國國內早在1992年就有喬丹與兔寶寶主演的NIKE電視廣告。之所以拍成電影是藉此擴張喬丹與兔寶寶合體的海外知名度，因為外地人通常看不到美國的廣告。

喬丹在劇情裡的表現與他平日完全相同，他拒絕幫助兔寶寶，最後披掛上陣是因為不爽外星人羞辱他。劇中發生的一些趣事，例如小聯盟球場擠爆、捕手偷偷洩露暗號給他，都是真實發生過的事，一部分的故事大綱還是由喬丹的經紀人撰寫。

1996年票房冠軍《ID4星際終結者》席捲超過8億美元，《怪物奇兵》全球票房2.3億美元，然而《怪物奇兵》周邊商品賣破12億美元，後來做為獨立招牌而衍生出更多動漫作品，Highsnobiety前年指出《怪物奇兵》周邊已經累積60億美元收益。

喬丹的片酬究竟是多少，沒有明確數字，但外界估計他有商品分紅，肯定超過同期最高身價的電影明星。儘管喬丹在公牛隊年薪還不到400萬美元，他每年代言收入已高達4000萬美元。電影於1995年夏天開拍，喬丹1996年奪冠後才上映。

(中時電子報)