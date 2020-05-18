性愛體位也能洩露不為人知的秘密？一名男網友在PTT分享自己的悲慘經驗，某次與女友嘿咻，他嘗試「後背式」，豈料一直「掉出來」，還引得女友大吼：「讓專業的來」，讓網友大笑：「綠」、「短」、「你女友好專業」。

男網友在PTT發文「背後式真的爽嗎？」，他表示背後式其實難度蠻高的，建議處男不要輕易嘗試，很容易「掉出來」。他說自己第一次試這招，沒幾下就跑出來，搞得女友大喊：「讓專業的來」，直接轉成「騎乘位」。

完事後女友更分享經驗談，稱背後式要很熟悉才比較不會跑出來，而原PO跟女友大概練了快一個月才成功。

鄉民看完原PO這經驗分享，紛紛回應「綠」、「一個字 短」、「八卦是你女友好專業，拍拍」、「女友都跟別人練 經驗比你好」、「哈哈哈 掉出來肯定連10cm都沒有」、「這故事好綠的感覺」、「你是不是不到五公分」。

(中時電子報)