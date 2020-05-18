立委傅崐萁被控在1998年炒作凱聚、長億及華隆等公司股票，被判刑2年10月定讞，由於傅的戶籍在花蓮，案卷內沒有刊載有關傅崐萁傳喚到案執行時間，原訂本週要執行。花檢今(18日)上午表示，目前執行傳票已經送達給傅崐萁本人，但傅崐萁表示希望延後，會儘速具狀聲請，地檢署會在收到聲請狀後會考量聲請事由依法辦理。

據了解，傅崑萁的住居所在台北，台北地檢署14日行文花蓮地執署，囑託執行傳崐萁入監執行。但花蓮地檢署將傳票派送達給傅崐萁本人後，傅表示希望延後執行，將會請律師會儘速具狀聲請。花蓮地檢署表示，將會在收到聲請狀後會考量聲請事由依法辦理！

最高法院14日判決認為，傅崐萁連續對凱聚等公司多檔股票為操縱行為，並促使不知情投資人跟進，對於證券金融市場之交易秩序構成危害，受害投資人眾多，被害人或係小主婦、或係菜籃族、或係退休族、或係辛苦 賺錢存錢之上班族、打工族。這些股民辛苦賺錢省錢用以投資股市，企求賺取微大於定存之小利，竟因傅違法炒作股票行為而血本無歸、財產付諸流水，考量他下單買賣金額、炒作的期間，其他共犯判決有罪確定者已期滿執行完畢，將他判刑2年10月。

北檢獲悉傅判刑定讞，先展開防逃機制，但因傅的戶籍在花蓮縣，且案卷中沒有刊載傅在台北有住居所，北檢於是行文花蓮囑託執行。

(中時電子報)