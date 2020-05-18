高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票倒數不到1個月，日前韓國瑜針對罷免一事首度表態，呼籲韓粉不要去投票。對此，律師黃帝穎提醒高雄公務人員，千萬不能配合反罷免，否則恐違反行政中立法。

日前韓國瑜公開呼籲支持者在當天不要去投票，並表示這將是他第一次，也是最後一次對罷免投票做出說明。

韓國瑜面對罷免再度蓋牌，黃帝穎在臉書提醒高雄市府公務人員小心別違法，否則將違反行政中立法。他解釋，大選期間民調蓋牌沒有法律問題，但罷免投票蓋牌，依公務人員行政中立法第10條明定，公務人員對於公職人員罷免，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權。如果韓市府公務員配合蓋牌操作，就有違法之責。

面對罷韓來勢洶洶，韓粉心疼韓國瑜不斷遭攻擊，表示「永遠支持韓國瑜」，並號召在6月6日當日監票。另外，有韓粉寫下長文喊話韓國瑜，提到「如果這是針對罷免案的唯一談話，我們願意接受，但我們無法承受的是，這是您最後一次以市長身分，跟我們最後的談話」，不明白犯了哪一條滔天大罪，罷韓要如此對待？也希望上蒼能為百姓留下最好的韓國瑜市長。

(中時電子報)