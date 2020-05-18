中選會主委 李進勇 立法院專案報告。(圖/中時電子報 直播)

中選會主委李進勇今赴立院內政委員會，進行罷免高雄市長韓國瑜「罷韓案」專案報告，因上周六罷韓團體才在高雄駁二進行罷韓演練，今天報告內容也將備受關注。

(中時電子報)