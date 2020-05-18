直播》中選會李進勇今立院 罷韓專題報告 08:552020/05/18 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會主委李進勇今18日赴立院，進行罷韓案 專題報告（圖/中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中選會主委 李進勇 立法院專案報告。(圖/中時電子報 直播) 中選會主委李進勇今赴立院內政委員會，進行罷免高雄市長韓國瑜「罷韓案」專案報告，因上周六罷韓團體才在高雄駁二進行罷韓演練，今天報告內容也將備受關注。 (中時電子報) #李進勇 #罷韓 #中選會 #立院 #政治 #韓國瑜 #高雄 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 明訂路線 主導議題 藍營逆轉藥方 04:102020/05/14 焦點新聞 「韓粉」軟性反罷韓？網路告白：想留下這位市長 09:112020/05/14 政治 罷韓團體花式擾民 原挺罷韓網友失望倒戈 16:572020/05/14 政治 罷韓、反罷韓拉鋸 苦苓爆差距票數周玉蔻大驚 18:292020/05/14 政治 韓國瑜感性告白 李來希默默分享網讚爆 09:302020/05/16 政治 民調高又如何？罷韓團體嘆：罷免不如外界樂觀 14:112020/05/16 政治 Wecare高雄「罷韓演習」變成遊行 警方全程緊盯 20:012020/05/16 政治 罷韓倒數！綠委出奇招 韓國瑜這樣做可再選高雄市長 09:542020/05/17 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 17:592020/05/17 政治 李明賢爆藍營評估罷韓、反罷韓差距票數 23:572020/05/17 政治 政治熱門新聞 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 韓國瑜若被罷免誰會最慘？網秒點名他！ - 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 - 政治 貪汙扁要特赦、清廉韓被罷免！謝龍介怒喊7字 - 政治 韓談罷免表態後 命理師驚爆結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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