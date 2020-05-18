國台辦15日頒布支持台企11條，展現大陸繼續加深兩岸經濟合作的態度，會上國台辦主任劉結一的講話，港媒直言透露五點玄機。

劉結一15日在助力台企11條暨台商參與新基建政策說明會上發表講話。劉結一表示，「疫情對兩岸經濟合作雖帶來一定消極影響，但兩岸經濟互利合作的基本格局沒有改變，融合發展的勢頭不會減弱」，他還端出兩岸經貿數字，指今年4月台灣對大陸出口同比增長14％，這個比例「前所未有」。劉認為，疫情後，雙方都更應把重心放在拚經濟。

對於劉結一的講話，港媒《中評網》認為傳遞五個訊息：

第一，高度肯定台商在抗疫中的貢獻。

第二，大陸不僅高度重視在陸台胞的身心狀況，也同樣關心在台灣的人民情形，不僅安排台灣專家來武漢實地考察，並向台灣分享疫情防控技術，同心攜手對抗疫情。

第三，在防疫基礎上，大陸將協助台企度過經濟難關，提供必要因應措施。

第四，大陸將不斷完善惠台政策，吸引台企創新和拓展內銷市場。

第五，疫情雖對兩岸合作帶來負面影響，但兩岸互利合作的基本格局並未改變。也可見台灣一些知名企業加大對陸投資，這可表明大陸仍是台商投資的最佳選擇。

(中時電子報)