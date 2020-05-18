桃園龍潭惡火 老翁行動不便葬身火窟 10:062020/05/18 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園龍潭惡火老翁行動不便葬身火窟。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龍潭一處兩層樓住家，17日晚間7時47分發生火警，警消到場灌救，在晚間8時02分撲滅火勢，但清理火場時，發現一名89歲陳姓屋主明顯被燒成焦屍，逃出來的夫妻告訴消防員父親住在後面房間，因為年紀大行動不便，不幸仍然葬身火窟。消防局火調科還在追查起火點是後面的儲存室，還是死者的房間，起火原因也仍在調查當中。 (中時 ) #房間 #龍潭 #火窟 #年紀 #父親 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗癌勤學 基隆葉以欣獲總統教育獎 04:102020/05/14 地方新聞 謝金燕代言女王不疫樣 逆勢吸金6000萬 04:102020/05/14 娛樂新聞 倫敦封城無法回台 女兒視訊慶生台東父落淚 09:372020/05/14 社會 遠洋漁船2波返台 指揮中心：請高雄擴充2000房間 14:162020/05/15 生活 建築像在種樹 李承洋展現整合式設計 04:102020/05/17 企業經營 旅館出過命案 網曝2恐怖操作難發現 11:442020/05/17 生活 新故鄉願景》魚躍龍門 打響龍潭村 04:102020/05/18 地方新聞 新故鄉願景》端午奇景 憨仔魚力爭上游 04:102020/05/18 地方新聞 新故鄉願景》改變故鄉 李志文從零開始 04:102020/05/18 地方新聞 雨湖鎮十二總 04:102020/05/18 藝文副刊 社會熱門新聞 超惡劣 開車撞死人竟落跑 2男1女棄車逃逸遭目擊者錄下過程 - 社會 市議員女主任不認嘿咻300次 遭國營事業人夫指證「胸部特徵」 - 社會 海龜被抓嚇到狂掙扎 小琉球「戲龜婦」遭送辦 - 社會 綠光罩頂？他揪女友嘿咻 竟被喊「讓專業的來」 - 社會 只要小男童 桃園擄童嫌15年前曾在桃園大賣場犯案 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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