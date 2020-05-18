桃園市龍潭一處兩層樓住家，17日晚間7時47分發生火警，警消到場灌救，在晚間8時02分撲滅火勢，但清理火場時，發現一名89歲陳姓屋主明顯被燒成焦屍，逃出來的夫妻告訴消防員父親住在後面房間，因為年紀大行動不便，不幸仍然葬身火窟。消防局火調科還在追查起火點是後面的儲存室，還是死者的房間，起火原因也仍在調查當中。

(中時 )