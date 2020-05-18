氣象專宣吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，明日梅雨季第2道鋒面抵達台灣，持續至27日仍受其影響。期間「滯留鋒」呈現南北徘徊的特徵，暖濕、不穩定大氣亦隨之南北調整；而暖濕不穩定大氣，正是激發「強對流」及「中尺度對流系統」的理想環境，其中將伴隨「劇烈天氣」；若被「強對流」、「中尺度對流系統」連續通過、或遇其移速緩慢及近似滯留的狀況時，則有帶來「致災性」大量降雨的潛勢。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心(模式模擬顯示，今天台灣附近轉西南風，水氣增多，不穩定度提高，西半部有局部陣雨或雷雨，亦有出現較大雨勢的機率，應注意，仍在暖氣團內，各地多雲時晴，天氣偏暖。

吳徳榮提及，最新模式模擬顯示，明日「滯留鋒」抵達，各地有陣雨、雷雨；20日「滯留鋒」往南移，中南部不穩定度比北台灣還高；21日至23日「滯留鋒」再逐漸往北移，降雨範圍再擴及全台。24、25日「滯留鋒」向南移至巴士海峽、出現較長空檔；下週二、三「滯留鋒」又北移，再度籠罩全台。

至於何時何地會激發「強對流」及「中尺度對流系統」？吳德榮說，可提前預警的時間並不長，自明日起應特別注意氣象局發布的「即時訊息」及「特報」。

(中時 )