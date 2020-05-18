曜越(3540)受到新冠肺炎疫情影響，第1季每股盈餘為0.23元，累計前4月合併營收為12.73億元，年減4.82%，曜越宣布NeonMaker燈光編輯軟體新增一項可支援產品–TOUGHRAM RGB DDR4系列高效電競記憶體，讓消費者能夠將記憶體和散熱產品的燈效做結合，強化產品使用效益。

全球新冠肺炎疫情延燒，影響曜越出貨，曜越第1季營業毛利為3.32億元，年減1.78%，單季合併毛利率為34.4%，年增1.43個百分點，稅後盈餘為1485萬元，年減55.7%，每股盈餘為0.23元，累計1到4月合併營收為12.73億元，年減4.82%。

儘管受到疫情影響，讓曜越謹慎看待第2季營收，但受惠於宅經濟電競相關產品出貨維持水準，且曜越調漲部分產品價格，曜越預估，第2季毛利及獲利可望維持水準。

曜越宣布，NeonMaker燈光編輯軟體除了支援Riing Quad水冷排風扇、Riing Trio系列風扇和Floe DX系列一體式水冷散熱器，再次新增了一項可支援產品–TOUGHRAM RGB DDR4系列高效電競記憶體，讓消費者能夠將記憶體和散熱產品的燈效做結合。

針對燈效的部分，曜越表示，除了使用曜越NeonMaker軟體自由客製化想要的效果，消費者也可以透過曜越ARTT擴增實境手機App先了解TOUGHRAM RGB DDR4系列高效電競記憶體的效果和更多訊息；並可使用曜越的TT RGB PLUS軟體去同步連動產品的燈效，使系統更一致並且富有特色。

(時報資訊)