全體上市櫃公司第一季財報已公告完畢，財信傳媒董事長謝金河表示，在疫情肆虐下，今年首季的季報十分值得深入探究，並提出4個特點來探究。

謝金河在臉書發文指出，一是台積電的護國神山角色更突顯。今年首季全體上市櫃企業淨利3510億，比去年同期減少20.7%，而光台積電一家公司淨利就達1169.8億元，占了整體上市櫃公司的3分之1，可以想見台積電對台灣的資本市場多麼重要！

二是鴻海首季淨利20.83億元，這是鴻海廿年來最差的單季財報，一場疫情把鴻海打回廿年前，如果這是新常態，鴻海的未來將面臨考驗，鴻海首季EPS只有0.15元，後面三季怎麼追上來？

三是油價大跌，台塑集團今年面臨大挑戰，台塑四寶有三家出現虧損，其中台塑化虧99.93億元，台化虧損46.09億元，歷史上，台化與台塑出現虧損的紀錄非常不常見，台塑今年首季也虧3.93億，只有南亞一家賺錢。今年首季上市櫃獲利衰退20%，鴻海與台塑集團大倒退是最大關鍵。但更值得關注的是台塑集團在大陸的收益出現負值，台塑化每年都賠錢，台化去年大陸收益39.2億，首季賠4.7億元，台塑也虧3.13億，台塑集團這些年把希望寄託在大陸，首季的狀況值得警戒。

四是台灣企業在大陸的收益壓力逐漸加大，今年台灣的筆電供不應求，但仁寶電腦首季只有6.05億，比去年第四季20.14億減少一半以上，原來大陸虧損9.65億吃掉了。台玻的大陸首季賠5.74億元，餐飲的85度C在大陸的收益從17年的18.2億，18年14.44億，去年7.2億，今年首季變成虧損6066萬元，瓦城、王品、新天地都虧損。餐飲業都覺得大陸市場很大，空間也很大，但是經營獲利並沒有想像中那麼容易。

謝金河說，未來美中角力加劇，台商處境恐怕會更困難，過去台灣的企業靠大陸投資收益美化帳面，以後可能會侵蝕老本！

(中時電子報)