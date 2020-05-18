民眾黨秘書長張哲揚（右）是他北市長柯文哲的得力助手，請辭後讓柯再失去一名大將。（照片取自張哲揚臉書）

台北市長柯文哲近來因錢櫃大火身陷執政危機，加上台灣民眾黨在桃色風暴後，現又有金牌霖引爆內鬥爭議，讓柯面臨黨務、市政兩頭燒，沒想到，現連柯文哲相當倚重的台灣民眾黨秘書長張哲揚竟也傳出請辭消息，連串動盪恐讓柯文哲更傷腦筋。

張哲揚在北市府秘書長任內，是柯倚重的得力助手，不少疑難雜症都是交由張負責，因此，柯決定創黨後，就希望借重張的行政管理專才，協助從零開始的民眾黨。而張也為此提前退休，去年10月轉任民眾黨秘書長，一路協助柯將從無到有的民眾黨建立相關制度，到今天在立法院擁有五席，僅次民進黨和國民黨的國會第三大黨。如今張哲揚請辭，也讓柯再失大將。

張哲揚今證實，上周已和柯文哲當面表達請辭之意，並獲得同意，正式生效應是月底。

由於民眾黨近來風波不斷，張哲揚選在這時請辭，也引發關注。張哲揚則澄清，其實選後，自己就已向柯表達過辭意，只是當時柯沒有同意，所以才改為請假，因假單到這月底，期間也都沒有再過問黨務，考量自己做了40年的公務員，政治畢竟不是自己擅長的領域，還是希望能卸下黨秘書長的職位。

張哲揚強調，非常感謝柯市長一路對他的提攜，以市府秘書長身分退休，是他公務生涯很大的榮耀，且選後休假期間還堅持給薪，雖然自己都將薪資回捐民眾黨，但仍感激市長的照顧。他也透露，其實柯有希望他回市府繼續幫忙，但目前市府團隊都已各就各位，沒有必要為他做調整。

張哲揚說，黨務現的重心在立法院，雖然有些紛擾，但柯團隊一路走來本來就比較「熱鬧」，相信在立委蔡壁如等人的帶領下會越來越上軌道。至於自己未來無事一身輕，則會繼續完成攀登百岳的目標，等疫情過去，也希望能完成帶家人到美國俄亥俄州大學母校ㄧ遊的心願。

(中時 )