直播》高雄巿議會臨時會 韓國瑜今進行施政報告 09:332020/05/18 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（林宏聰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜赴議會進行施政報告 高雄市議會第3屆第3次定期大會在15日開幕。今（18日）和明（19）日兩天，高雄市長韓國瑜將進行施政報告、並接受質詢。 (中時電子報) #韓國瑜 #施政報告 #高雄巿議會 #臨時會 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 明訂路線 主導議題 藍營逆轉藥方 04:102020/05/14 焦點新聞 民進黨台北市黨部主委互控協調未果 選舉暫停 10:222020/05/14 政治 蔡英文宣布林錫耀任民進黨祕書長 21:512020/05/14 政治 6月才鍘李來希？網譏：鍘這三人就很快 09:452020/05/15 政治 民進黨：總統、執政團隊及民進黨皆獲肯定 18:162020/05/15 政治 深夜喊話別投票 八卦版版主爆背後韓國瑜盤算 21:392020/05/16 生活 罷韓倒數！綠委出奇招 韓國瑜這樣做可再選高雄市長 09:542020/05/17 政治 罷韓總聲量被韓近日動作比下去了？一圖看出變化 13:092020/05/17 政治 李正皓罷韓神預言 他再爆未來20年國民黨在高雄會... 20:442020/05/17 政治 老中國人漸逝 年輕人迷失方向 04:102020/05/18 兩岸藝文 政治熱門新聞 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 韓國瑜若被罷免誰會最慘？網秒點名他！ - 政治 罷韓表態後 韓粉首度曝光 致韓國瑜一封信！ - 政治 韓談罷免表態後 命理師驚爆結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。