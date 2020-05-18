When MJ & Iverson met. The first words MJ said to AI:



“What’s up you little b*tch?” 💀💀 pic.twitter.com/nJMLkuA2Hh — Complex Sports (@ComplexSports) May 17, 2020

隨著喬丹紀錄片「最後一舞」即將播出完結篇，關於喬丹跟各大球星之間話題也在延燒，「戰神」艾佛森就在訪談時，提到自己跟喬丹第1次見面是在1997年全明星周末的新秀賽，卻讓艾佛森至今難以忘懷的，是喬丹一開口就對他飆髒話！

「我第一次跟喬丹是在1997年的新秀賽，當時我看著他走了過來，我永遠都不會忘記那一幕，」始終都把喬丹當作自己偶像的艾佛森說，「因為他一過來就說，『你好嗎？你這個小婊子。』我永遠不會忘記，我只能看著他，然後心想好吧。」

在新秀賽結束後1個月，喬丹帶領公牛來到費城跟艾佛森重遇，儘管公牛最後以108比104擊退七六人，艾佛森仍在喬丹面前證明自己實力，尤其是面對防守向來強悍的喬丹，艾佛森竟然表演一次漂亮胯下運球，也成他生涯經典時刻之一。

「我真的不知道當時做了什麼，尤其是那麼年輕的時候，這麼多年過去了，還是不少小球迷走過來告訴我，『嘿，你就是那個晃過喬丹的人，對嗎？』」艾佛森說，「到現在人們都在討論那件事情，但那晚我甚至都沒感覺這有什麼大不了。」

(中時 )