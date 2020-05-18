高雄市長韓國瑜罷免案，將於6月6日進行投票，地下賭盤原本開出「挺韓、罷韓PK盤」，但隨著投票日愈加接近、多數人紛紛押注「罷韓成功」，讓組頭嚇出冷汗，趕緊取消PK盤，改開出「讓65萬票」新賭盤。

事實上，組頭開出「讓65票」罷韓成功新賭盤，有跡可循。自媒體《台灣民眾電子報》日前實地找高雄市民進行街頭民調訪問45人，「會去投反對罷免票」共有5票、11％，「不會去投票」共有8票、18％，「會去投同意罷免票」的共有32票、71％，反對與贊成比率相當懸殊。

贊成罷韓的男子表示，韓國瑜才當高雄市長兩三個月，就跑去選總統。一名婦人表示，韓沒為百姓做什麼事，鋪路、造橋、挖水溝這些事，都是前市長的方案延伸，並不是他的功勞。另一位婦人則認為，一開始對韓國瑜寄予厚望，把南部很棒的水果外銷，還有漁業，可是沒想到他跑去選總統，覺得他沉不住氣。

不過，反對罷免票的一位女子表示，高雄已經讓民進黨執政這麼多年了，她是想換個黨，讓人做看看，真的做不好，4年後再換人也可以啊，幹嘛大費周章搞罷免？她覺得這次罷免案，應該是人為的政治操作。

一位中年男子表示，不會去投票，因為韓國瑜做的還OK，比前任做得好，還說，他很不理解，韓國瑜到底哪一點做不好，為什麼高雄市民要罷免他，他認為韓做得很好，要罷免他的人要考慮一下。

(中時電子報)