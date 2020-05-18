中美科技戰一觸即發，美國將對華為祭出更嚴格的使用美國半導體技術限制後，市場高度關注台積電（2330）18日走勢，台積電早盤開跌在291.5元，台股加權指數亦下跌，開在10,753.21點。

國泰證期經理蔡明翰指出，中美15日提出言論皆與過去相同，並無新的論點，並且台積電才剛宣布赴美設廠，給予美方政府相當大的面子，預期即刻反向封殺台積電的機率不高，目前科技戰主要架構在疫情延燒，民怨升溫導致川普必須轉移焦點，後續只要疫情趨緩，焦點將轉向搶救經濟，科技戰問題自然消失。

因此，目前台積電將持續出貨華為，即使華為因擔心禁令而提早拉貨，也僅只於出貨時間點不同，對於整年業績不會有顯著影響，看法維持中性。

但美國新增確診人數已三周未再創高，有持續趨緩的趨勢，後續若確認疫情高點已過，下半年手機的需求將大幅回升，台積電仍為重要的受惠公司，因此，短線若因科技戰議題，導致股價拉回，反而提供投資的介入良機。

第一金投顧董事長陳奕光分析，台積電去美國設廠，是短空長多，因會增加成本，但長線而言，可以舒解美方的壓力，且華為對美國的「海思條款」，也有解決方案，可能以螞蟻雄兵下單方式，分散各國下單給台積電因應。

(工商 )