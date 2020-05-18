NVIDIA（輝達）今天宣布對NVIDIA Clara醫療保健與醫療影像平台進行重大擴充，包括突破性的效能、重要合作夥伴及全新功能，以協助醫學界提高對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的追蹤、測試和治療成效。

NVIDIA Clara平台結合了人工智慧（AI）和加速運算技術，以協助醫療研究人員、技術解決方案供應商和醫療院所以新的方式更快地因應這波疫情大流行。

破紀錄的基因組定序速度：可讓新冠肺炎研究人員免費使用90天的NVIDIA Clara ParabricksR基因組運算軟體寫下全新的速度紀錄，在不到20分鐘內便完成分析人類的完整基因組DNA序列。

疾病檢測AI模型：推出這款與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）共同合作開發的AI模型，能夠協助研究人員透過胸部電腦斷層（CT）掃描影像研究感染新冠肺炎的嚴重程度，並且開發新的工具以更清楚地瞭解、測量和檢測感染的成效。

用於智慧醫院的NVIDIA Clara Guardian：正式發佈的NVIDIA Clara Guardian採用智慧影片分析和自動語音辨識技術，讓新一代的智慧醫院能在降低員工接觸的情況下，同時監測患者的生命體徵。

NVIDIA醫療部門副總裁Kimberly Powell表示，新冠肺炎的大流行大大促進了科技、研究與醫療業界的合作，開發出新的運算解決方案，並加速人類對該疾病的傳播方式、感染規模和嚴重程度的掌握。過去從來沒有出現過如此迫切的需求，必需把最精良的人工智慧與加速運算技術應用到醫療領域的各個層面。在疫情過去之後，整個醫療業界都將持續感受到它所造成的廣泛影響。

NVIDIA Clara Parabricks在才剛發表的NVIDIA A100 GPU上運行，只用不到20分鐘的時間便完成整個基因組的DNA定序分析，創下全新紀錄。NVIDIA也發表了運用GPU加速的核糖核酸（RNA）定序，在不到兩小時便可取得分析結果，讓研究人員能夠洞悉患者容易染病的程度、病情發展和對於治療的反應。

Translational Genomics Research Institute科學運算部門副總裁Glen Otero表示，我們的研究工作分秒必爭。兒童罕見疾病中心（Center for Rare Childhood Disorders）的研究人員運用NVIDIA Clara Parabricks找出最能有效治療每位患者的方法，並達到我們期望當天就能獲得結果的目標。

加速基因組學分析為在基因組學中創建更大的高質量數據集創造了機會。阿布達比衛生部新宣布的人口基因組計劃正在使用由NVIDIA DGX系統和NVIDIA Clara Parabricks驅動的42組Artemis超級電腦，來建構阿聯酋公民特有的代表性參考基因組，並將基因組學分析納入全面計劃以改善臨床照護。

為了讓NVIDIA Clara Parabricks雲端加速技術更能加惠使用者，NVIDIA與DNAnexus企業基因組雲端平台合作，以流暢地運行並傳回結果。

NVIDIA發表了一組AI模型，以協助研究人員透過胸部CT掃描資料來檢測和研究受感染的患者，讓研究人員擁有更強大的工具來對抗新冠肺炎。

在NGC軟體中心的最新版本Clara Imaging工具中，可立即取得這些模型。

NVIDIA的應用研究團隊與美國國家衛生研究院的臨床醫生和資料科學家，透過合作研發協議，並且使用來自中國、義大利、日本和美國等新冠肺炎高感染率地區的資料，共同開發出這些模型。

研究團隊使用NVIDIA Clara應用框架的醫療影像來開發這些AI模型。NVIDIA Clara中有針對特定領域的AI訓練和部署作業流程工具，促使NVIDIA與美國國家衛生研究院在三週內開發出這些模型。

建立強大的AI模型是全球性的大事，然而各國仍然難以跨國界分享資料。目前正在進行一項由NVIDIA與Mass General Brigham提出的多國新冠肺炎聯邦學習新計畫，將新冠肺炎AI模型擴大到X光影像領域，在不分享患者資料及保護病患隱私的情況下，能夠順應當地的環境應用。

全新發表的NVIDIA Clara Guardian應用框架將日常生活中的感測器化身為智慧感測器，打造出醫院公共安全與監測患者領域急需的AI解決方案產業生態系。關鍵運用範例包括自動體溫篩檢、口罩偵測、安全社交距離及遠端病患監控等。

整個產業生態體系中的合作夥伴使用預先訓練好的模型和遷移學習技術，開發並部署融合視覺、語音和自然語言處理的AI應用。NVIDIA EGX AI Edge平台讓解決方案供應商能在整個醫院的環境中安全進行部署和管理各項設備。

(工商 )