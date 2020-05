NVIDIA(輝達)今天宣布推出NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx智慧網卡(SmartNIC),這款高度安全又極具效率、連線能力25/50 Gb/s的乙太網路SmartNIC,能滿足企業與雲端運算向外擴展作業負載的快速增長。

ConnectX系列第十一代產品ConnectX-6 Lx是為滿足現代資料中心的需求而設計,25Gb/s的連線能力將成為處理企業應用、人工智慧(AI)和即時分析等要求嚴苛的工作流程之標準。

全新的SmartNIC利用軟體定義和硬體加速引擎來拓展加速運算作業的能力,亦能減少使用中央處理器(CPU)處理安全和網路作業。

NVIDIA Mellanox網路部門軟體與網路卡產品資深副總裁Amit Krig表示,現代的雲端及企業資料中心仰賴加速網路來解決擴充性和運算層面的挑戰。ConnectX-6 Lx SmartNIC為新時代可解構、可組合的資料中心提供具成本效益、加速且安全的網路。

像是IPsec在線加密(in-line crytography)和硬體信任根(Root of Trust)這類的安全加速功能,以及十倍效能的連線追蹤(Connection Tracking)功能,都讓整個資料中心可以得到Zero Trust的 安全保障。同級最佳的RDMA over Converged Ethernet(RoCE)技術、先進的虛擬化和容器化技術,加上NVMe over Fabrics儲存卸載,都提供了極具擴展性且高效率的網路。

科技研究公司Futuriom的創辦人暨首席技術專家Scott Raynovich表示,正如我們預期,伺服器產業正迅速從10GbE演進到25GbE。隨著人們對網路的要求越來越高,SmartNIC也需要承擔更多的卸載。NVIDIA的Mellanox ConnectX-6 Lx提供了一個符合成本效益的25/50GbE解決方案,實現包括先進的交換和安全功能的SmartNIC卸載。

(工商 )