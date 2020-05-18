NVIDIA（輝達）宣佈推出支援雲端原生技術的NVIDIA Jetson Xavier NX 開發套件，並將這項支援能力擴大到整個自主機器NVIDIA Jetson邊緣運算產品系列。

Jetson Xavier NX模組是加速推展人工智慧（AI）應用的理想平台，與已被廣泛採用的前一代產品Jetson TX2相比，Jetson Xavier NX模組的效能提升了十倍以上。開發人員可以運用雲端原生技術，在尺寸如同信用卡般大小的Jetson Xavier NX模組上，徹底發揮其出色的AI與運算效能，以推動創新並大規模部署AI。

NVIDIA Jetson全產品系列如今已全數支援雲端原生技術，智慧機器製造商與AI應用開發商能在機器人、智慧城市、醫療、工業物聯網等產業的嵌入式和邊緣裝置上，建立及部署高品質的軟體定義功能。

擁有支援雲端原生技術的能力，可以協助製造商和開發人員頻繁地改善搭載Jetson平台的AI邊緣裝置的品質、提高準確性，並且能採用最新的功能。開發人員還能在應用的整個生命週期中快速且大規模地部署新的演算法，同時將停機時間降到最低。

NVIDIA邊緣運算部門副總裁暨總經理Deepu Talla表示，NVIDIA已在多個產業中創造出大量優化後的AI軟體，如今再加上支援雲端原生技術的能力，客戶便能透過NVIDIA高效能且低功耗的Jetson系列運用這項軟體創新。Jetson Xavier NX是我們在邊緣運算領域的多年經驗與領導地位的產物，讓客戶能部署實際的AI應用。

NVIDIA Jetson是頂尖的邊緣AI運算平台，背後有近50萬名開發人員的心血。NVIDIA的NGC Registry託管著多個容器化且經過預先訓練的AI模型，可做為開發AI應用的基礎。

開發人員可以使用NGC上的模型和最新的NVIDIA工具，並且運用Jetson Xavier NX開發套件或其他Jetson開發套件直接進行優化，也可以使用有交叉編譯工具鏈的工作站，甚至是在雲端開發作業流程中使用NGC即將發布的容器。

支援雲端原生技術的Jetson Xavier NX獲得嵌入式運算產業生態系夥伴的大力支持。微軟Azure邊緣裝置部門總經理Moe Tanabian表示，外形與Jetson Nano同樣小巧的Jetson Xavier NX，讓AI應用從雲端到終端具備強大的運算能力，如此一來便能大規模部署具有AI加速技術的容器化Azure解決方案，以便針對多個攝影機投入資料、處理更複雜的機器人應用程式以及邊緣AI閘道等情境。

麻省理工學院航空太空工程學系副教授Sertac Karaman表示，體積小巧、用電精省的NVIDIA Jetson Xavier NX，讓我們能夠享受更出色的運算效能，並針對各種實際應用情境開發出創新的小型無人機。我們認為支援雲端原生技術的Jetson平台是一項重要的全新開發工具，將有助於建立與部署未來的自主機器。

(工商 )