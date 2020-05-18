三竹資訊今日以45元新上櫃掛牌 09:132020/05/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三竹資訊公司（8284）將於今（18）日以每股45元價格新上櫃掛牌，櫃買中心上午9時舉行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請三竹資訊公司、證券承銷商兆豐證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。 三竹資訊公司主要從事簡訊發送業務，以及行動看盤軟體之開發與授權服務，108年營業收入為16億7,246萬元，稅後盈餘為1億8,317萬元，每股盈餘為4.39元。109年第一季營業收入為4億1,773萬元，稅後盈餘為3,723萬元，每股盈餘為0.90元。 (工商 ) #三竹資訊 #上櫃掛牌 #營業收入 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 被動濾光片出貨旺 統新首季獲利靚 04:102020/05/14 證券．權證 11檔Q1獲利增 外資挺 04:102020/05/14 證券．權證 《業績-生醫》晟德首季每股盈餘0.51元 08:022020/05/14 財經 《國際產業》思科上季營收降8％ 高於預期 09:262020/05/14 財經 《業績-電子零件》鉅橡Q1每股盈餘0.15元 Q2業績向上 17:392020/05/14 財經 京城建設第一季每股盈餘1.08元 年減12％ 17:512020/05/14 財經 三竹資訊將在5/18新上櫃掛牌 17:522020/05/14 財經 思科財報優預期 惟財測保守 22:582020/05/14 財經 洋華擬配發0.8元股息 10:092020/05/15 財經 《熱門族群》雙鴻Q1獲利登散熱亞軍 泰碩、奇鋐繳佳績 17:052020/05/15 財經 財經熱門新聞 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 「去美化」成效佳！日媒曝華為關鍵障礙 - 財經 鴻海被打回20年前 老謝：企業Q1財報曝4大訊息 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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