台股累計今年初開盤迄上周五（15日）共86個交易日，集中市場總成交值為14兆5,045.07億元，市場日均值為1,686.57億元，股票成交量週轉率為34.93％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：5G股、半導體股、生技股等，預期本周指數區間介於10,500-11,100點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.台股上周持續挑戰11,000點，指數再創波段高點來到11,039點，隨後受美股連跌二天，台股回檔尋求支撐，季線10,511點是重要支撐，520總統就職將至，後續只要能守穩季線，有機會再挑戰萬一關卡。

2.疫情稍降溫，加上各國貨幣政策與財政政策雙管齊下，為求後續經濟活動回溫，為全球股市提供激勵因子。台股10日線有守，維持短多格局，520逢台指期結算，增添政府護盤及拉抬力道的想像空間，有望續上演軋空行情。

(工商 )