台股上周五（15日）全體上市公司總市值為32兆9,003.49億元，較前周五（8日）總市值減少2,599.39億元，周減幅為0.78％。群益證券看本周台股指數區間為10,700-11,000點，本周看好四大題材類股，包含：半導體設備股、電玩遊戲股、主機板與顯卡股、現金殖利率股等。

群益證券分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.美國FED自3/23新增次級市場公司債信用機制（SMCCF）後，5/12開始執行購買追蹤公司債的ETF，另FED於4/9聲明初級市場公司債信用機制（PMCCF）與（SMCCF）總計規模達7,500億美元，本次購買計畫將執行到第3季，緩解市場資金的流動性問題。

2.隨台商回流提升產能配置、疫情帶動遠距視訊、高速傳輸等新興產業崛起，加上5G基礎建設與通訊傳播等利基型台廠營運動能加溫，4月電子零組件、資通與視聽產品出口金額分別年增24.3％與12.9％。

(工商 )