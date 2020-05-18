蘋果(Apple)公司發言人表示，本周將在美國重啟25家蘋果商店，此為蘋果一系列逐步重啟過程的一部分。

蘋果在三月關閉了所有大中華地區以外的蘋果商店，在中國則早於一月份即全面關閉，並在三月中開始逐步重新開啟。

蘋果零售部門主管O'Brien指出，商店將實施社交規則，限制入客人數，部分商店將僅提供路邊或店面服務。

上周蘋果在美國重啟五家商店，要求入內顧客量測體溫和戴口罩。蘋果在全球有510家商店，其中271家在美國。

(時報資訊)