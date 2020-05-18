《國際產業》蘋果本周將重啟美國25家商店 09:092020/05/18 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果(Apple)公司發言人表示，本周將在美國重啟25家蘋果商店，此為蘋果一系列逐步重啟過程的一部分。 蘋果在三月關閉了所有大中華地區以外的蘋果商店，在中國則早於一月份即全面關閉，並在三月中開始逐步重新開啟。 蘋果零售部門主管O'Brien指出，商店將實施社交規則，限制入客人數，部分商店將僅提供路邊或店面服務。 上周蘋果在美國重啟五家商店，要求入內顧客量測體溫和戴口罩。蘋果在全球有510家商店，其中271家在美國。 (時報資訊) #蘋果 #商店 #美國 #重啟 也許您會感興趣 推薦閱讀 參與WHA 美國幫不了台灣 04:102020/05/14 論壇廣場 美擴張支出＋減稅 預算赤字近2兆美元 飆新高 04:102020/05/14 全球財經 13檔台積電概念股照樣漲 04:102020/05/14 證券．權證 貿協辦美國政府採購說明會 助台業者進軍美國市場 22:122020/05/14 兩岸 建快捷通道 助兩岸經濟復甦 04:102020/05/15 論壇廣場 創意配息5元 今年營運可期 04:102020/05/15 證券．權證 《國際產業》推動美國製基本藥 傳白宮最快周五下令 11:252020/05/15 財經 川普施壓加稅 逼境外企業返美 04:102020/05/16 國際大事 全球財經周報》股神改開線上股東會 21:502020/05/17 財經 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 1分鐘讀財經》華為新禁令襲擊台積電 恐毀掉520行情？ - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。