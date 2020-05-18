由於鋒面接近，易有短時強降雨，氣象局緊急發布基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣大雨特報。今天雲林以北至基隆有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

氣象局指出，從早上8時30分開始，新竹、苗栗沿海的對流雲系發展旺盛，苗栗至新竹沿海地區特別要注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

新竹、苗栗沿海的對流雲系發展旺盛。(氣象局雷達回波圖)

(中時電子報)