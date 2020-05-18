強降雨來了！氣象局：北北基等10縣市大雨特報 09:142020/05/18 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局：北北基等10縣市大雨特報。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於鋒面接近，易有短時強降雨，氣象局緊急發布基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣大雨特報。今天雲林以北至基隆有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。 氣象局指出，從早上8時30分開始，新竹、苗栗沿海的對流雲系發展旺盛，苗栗至新竹沿海地區特別要注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。 新竹、苗栗沿海的對流雲系發展旺盛。(氣象局雷達回波圖) 明變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 06：53花蓮近海4.4地震 最大震度花蓮3級 (中時電子報) #氣象局 #大雨特報 #雷擊 #強陣風 #短時強降雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃蜂最靠近台灣時間曝光 氣象局不排除發布海警 10:352020/05/14 生活 中颱黃蜂影響會考？氣象局最快明天發海警 10:462020/05/15 生活 黃蜂轉為輕颱！外圍環流恐攜大雨 仍不排除發布海警 16:432020/05/15 生活 輕颱黃蜂逼近台灣 氣象局今11：30發布海警 09:262020/05/16 生活 黃蜂發威豪雨猛灌！水利署針對2地區發布淹水警戒 13:242020/05/16 生活 「黃蜂」17日最接近台 8：30解除海警 東南部大雨特報 22:042020/05/16 生活 黃蜂颱風成熱帶性低壓 氣象局擬於8點半解除海警 10:472020/05/17 生活 黃蜂遠離 氣象局：慎防周二起的梅雨鋒面 13:132020/05/17 生活 13縣市大雨特報 鄭明典：不要小看變弱的黃蜂 13:252020/05/17 生活 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 08:102020/05/18 生活 生活熱門新聞 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波時局驟變... - 生活 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 準確預測新冠疫情 神童警告：12月有更嚴重的災難 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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