夏天來了！來深澳體驗當地特色小吃鯊魚羹及小卷等在地海鮮美味及前往深澳著名景點象鼻岩拍照打卡外，更要來體驗深澳漁港的智能觀光轉型，深澳漁港擁有方便的智慧面板，能清楚知道各個停車場的剩餘車位資訊，5月底也將整合到智慧漁港網站中，讓查詢更簡單方便。

美食小卷。（圖取自新北市漁業處官網）

新北市政府為推動智能漁港政策，選定深澳漁港作為第一個示範漁港。港內設有3座停車場，為方便民眾掌握車位資訊，特地於深澳漁港入口處設置剩餘車位顯示面板，未來也將整合至港內智慧面板，預計5月底即可啟用，讓民眾能隨時掌握漁港停車資訊，到漁港觀光更順暢！

酋長岩。（圖取自新北市漁業處官網）

深澳漁港鄰近基隆嶼及彭佳嶼等天然資源豐富，隨著海流聚集於周邊海域，有著蓬勃的漁業產業，更是全國娛樂漁業海釣船之冠，吸引大批遊客前往享受海釣樂趣，另外沿著深澳港邊有著全長約310公尺的海天觀景步道，放眼望去即是270度的超級海景，還可遠眺九份山城美景，山海景一覽無遺、一次滿足，。

墨魚香腸。（圖取自新北市漁業處官網）

著名的「象鼻岩」及「酋長岩」怪石嶙峋的海蝕景致也鄰近於此，吸引民眾慕名前往拍照，更是近年來的打卡聖地。深澳漁港除了好玩之外，好吃的美食更是數一數二，如鄰近象鼻岩的老船長海鮮餐廳、天福宮志工媽媽家常料理，及深情海岸海景餐廳等，都讓遊客趨之若鶩、讚不絕口！

智慧面板。（圖取自新北市漁業處官網）

每逢假期總是吸引大量遊客前來深澳漁港觀光，為避免車流帶來交通打結，市府已利用深澳漁港可用腹地設置3座停車場，分別位於象鼻岩旁的第一停車場，可容納104個小客車位2個大型車位；於天福宮對面的第二停車場，擁有44個小客車位；位於深情海岸餐廳對面的第三停車場，擁有75個小客車位7個大型車位，總計有223個小客車位，皆以每小時30元計費。

為使遊客能更有效率的利用停車空位，市府特地在深澳漁港入口處設置剩餘車位顯示面板，未來

也將剩餘車位資訊整合至港內6座智慧面板及智慧漁港網站中，民眾出門前就能查詢漁港剩餘車位等觀光資訊，在港內也能更快的前往還有剩餘車位的停車場，節省繞行時間，提升有感的智慧停車服務。

(中時電子報)