回憶起我們的青春

《超級星光大道》是許多人的共同記憶，記得以前每個星期天都會守在電視機前面，關心喜歡的選手是否成功晉級，戰況出現激烈轉折的時候，隔天一定會跟朋友討論個沒完沒了！

這個節目不但給了我們許多美好回憶，也給了許多原本默默無名的平凡人舞台，有不少選手如今是線上大明星，在華語歌壇紅得不得了！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點超級星光大道一到七屆各自的前十名榜單中，持續受到網友高度關注的Top 20？

第10名：曾治豪

曾治豪是已故藝人賀一航的兒子，是星光六班的成員，和爸爸一同在節目同台唱過《藍雨》，當年以亮眼表現在比賽中拿下第十名。愛唱歌的他仍持續在EZ5 Live House及EZ Corner Live House駐唱，也參與許多戲劇演出，以穩紮穩打、幽默可愛的良好形象俘虜粉絲的心。

第9名：楊宗緯

當年的星光一班人氣「鴿王」楊宗緯，耳邊就會立刻響起他深情款款唱的那首《洋蔥》，他擁有充滿爆發力的獨特唱腔、極富感染力的哭音深受粉絲喜愛，比賽中爆發謊報年齡爭議而退賽，之後受到資深音樂製作人李宗盛的賞識，為他打造新專輯。近年事業重心轉往中國大陸。

第8名：賴銘偉

能唱能彈又能做音樂的高手，奪下第二屆冠軍後，賴銘偉和同期的黃美珍組成團體「神木與瞳」，兩人爆發力十足的歌聲撞擊出驚人的火花。他也入圍過金曲獎角逐台語歌王，家裡開宮廟的他接下家業擔任「宮主」，近年則是主持廣播節目《搖滾宮主》，極具個人特色。

第7名：梁文音

「巴冷公主」梁文音參加過《我愛黑澀會》，更為人所知的是星光大道第二屆的亞軍，高亢嘹亮的嗓音、魅力滿點的表演，唱起療癒人心的失戀情歌相當動人，深受許多女孩的喜愛。曾得過金曲獎最佳新人，也參與了一些戲劇電影的演出，她的歌曲更是近年許多戲劇愛用的OST，絲絲入扣唱入人們的心坎 。

第6名：黃偉晉

帥氣滿點的偉晉，當初可是第六屆的第八名喔！後來以男團「SpeXiel」出道，在團裡擔任主唱，他在《娛樂百分百》的狼人殺單元玩出名氣，退伍後還發行了新歌，更成為《娛樂百分百》的主持人，人氣蒸蒸日上。最有趣的是，疫情期間他在SWITCH遊戲「動物森友會」舉辦線上簽唱會的創舉，可愛、才氣都滿分啊！

第5名：李佳薇

李佳薇是節目開播以來首位馬來西亞籍冠軍，還在節目中創下「拿最多次滿分」和「連四次拿下滿分」的紀錄，超厲害的唱功獲封「鐵肺女王」，成名曲《煎熬》成為KTV挑戰熱門曲目，近年也參與音樂劇的演出，持續用好歌聲讓人們驚豔。

第4名：曾沛慈

唱起歌感染力十足的曾沛慈，結束比賽後就參與《終極》系列，以「雷婷」一角打響知名度，歌唱事業也持續發光，在各大校園演唱會都能聽到她的聲音，演出《我們與惡的距離》後獲得金鐘獎女配角，精湛的演出讓人刮目相看，成為「國民姊姊」。

第3名：李千那

李千那在比賽中表現亮眼，被周傳雄收為徒弟，到現在還是沒有停止歌唱事業，還跨足戲劇電影，從《熱海戀歌》、《通靈少女》到近期的《守著陽光守著你》都可以看到她的演出，厲害的是，如今她不只是影歌視三棲的優秀明星，還是餐飲業的老闆呢！

第2名：徐佳瑩

暱稱拉拉的徐佳瑩在拿下第三屆總冠軍後，隔年就發行首張個人專輯，擅長創作的她活躍華語歌壇，每每推出作品都讓粉絲沉醉不已。參加《我是歌手》推出改編歌曲都讓人耳目一新，更在金曲獎有亮眼收穫！集好感、可愛、多變、魅力於一身，只要說出「徐佳瑩」三個字，就知道一定有品質保證，完全是能寫能譜又能唱的歌后啊！

第1名：林宥嘉

當年是第一屆星光大道冠軍的林宥嘉，可以說是用歌聲俘虜了電視機前的觀眾們啊！特殊有魅力的嗓音、自然不做作的唱功、青澀娃娃臉的外表，彷彿都還歷歷在目，他如今已經是兩個孩子的爸了！Yoga至今仍不斷推出好聽的創作，同時也在音樂節目《聲林之王》擔任導師，把歌唱技巧和實戰經驗分享給那些和當年的自己一樣愛唱歌的年輕人。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月16日至2020年05月14日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『超級星光大道』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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(中時電子報)