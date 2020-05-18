畢業季將至，新北市有超過萬名獲得市長獎的學生，不過因新冠肺炎疫情影響，新北原訂在6月22日、23日及7月7日，辦理3場次典禮，只能取消，將改採線上3D與市長合影，也會將學生喜愛的個人照後製於獎牌中。新北市長侯友宜18日表示，大家辛苦多年拿到市長獎這份榮耀，但因為疫情不得不取消現場頒獎，但透過數位科技，絕對會讓這份榮耀不變。

侯友宜說，很多學生都希望能從市長手上得到這個獎，家長也希望能到市府頒獎合影，每年都上萬人，每場次超過3000人，但現在這個時間要在密閉式頒獎，確實不符合防疫規定。

侯友宜說，為讓孩子記得榮耀與獲獎時刻，教育局將採最新3D人像掃描與虛擬實境合影模式，跟市長合影，市長也會有有聲卡片，表達對學生的誠摯祝福。

侯友宜強調，所有學生都很棒，這次因為防疫不能跟往年一樣很抱歉，也希望學生繼續傳遞更多積極正向力量。

(中時 )