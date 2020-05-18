三星等手機大廠積極備戰下半年5G新機，且Nvidia新晶片即將上市，加上伺服器需求強勁，讓散熱模組廠—雙鴻(3324)第3季及下半年業績看好，雙鴻認為，第3季業績有機會維持第2季高檔，下半年業績可望優於上半年，全年業績亦可望優於去年。

新冠肺炎疫情讓下半年產業透明度較低，不過伺服器、宅經濟可望延續上半年強勁成長趨勢，受到疫情影響銷售急凍的5G手機亦可望隨著各國解封增溫，雙鴻因是三星等非蘋主要手機品牌廠5G手機VC及熱管主力供應商，隨著各大手機品牌廠新機上市，5G手機換機潮可望於下半年啟動，雙鴻第3季手機散熱產品業績可望擺脫第2季谷底，成為下半年到明年業績成長的動能。

繪圖晶片大廠—輝達(Nvidia)將推出最新款高階繪圖晶片，可望帶動電競等新一波需求，而雙鴻亦可望受惠新晶片銷售，推升電競相關產品業績。

受到大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工影響，雙鴻第1季稅後盈餘為1.43億元，每股盈餘為1.68元，不過由於商務NB、電競、伺服器等訂單強勁，雙鴻業績自3月起展現強勁成長力道，4月合併營收更突破10億元關卡，達10.34億元，創下單月歷史新高，由於第2季訂單暢旺，雙鴻預估，第2季合併營收可望較第1季成長35%，毛利率亦可望優於第1季，法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增，上半年可望賺進半個資本額。

儘管有疫情變數，在5G手機、電競及伺服器需求暢旺下，雙鴻預估，今年上下半年比重約45：55，雙鴻董事長林育申表示，散熱產業持續在擴大，雙鴻該涉及的產業都涉及了，今年業績會比去年好，未來業績成長可期。

(時報資訊)