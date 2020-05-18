台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以29.96元開盤，貶值1分，今年以來美元升值4.155%，而新台幣也表現不差，今年以來升值0.62%，在亞幣中僅次於日圓的1.35%；至於人民幣今年以來是貶值了2%。本周520行情外資動向受矚目，新台幣近期在29.9元附近整理。

就資金面來看，目前三大法人情況，外資今年以來多站在賣方，5月累計賣超達1083億元，上周賣超478億，因外資操作站在套利角度，國際資金並未實際回流入場，對於盤勢向上挑戰較為不利，後續可以持續觀察外資資金是否轉賣為買，加上疫情反覆擴散，消息不確定因素干擾，使指數能否繼續站穩年線10700點位置亦頗為關鍵。

受到國際疫情反覆，美國總統與各州市長不同調，建議盡快復工，加上國際政治不確定性因素增溫，近期台股偏震盪走勢。

富蘭克林華美投信認為，短線國際疫情似乎有捲土重來的跡象，包括美國、墨西哥、韓國等地皆有傳出群聚感染事件，因此，難免造成市場擔心疫情重新擴大的可能。

不僅如此，短線來到5月20日總統談話，有些許不確定性因素影響，這波法人相對偏保守，外資站在賣方居多，加上新冠疫情仍然延燒，牽動股市投資風向，也影響台股走向。

(時報資訊)