國民黨支持高雄市長韓國瑜挺過罷免風波，方式之一就是協助宣傳市政成績。國民黨主席江啟臣今天凌晨0時在臉書發文，肯定高雄市府的「大處著眼，小處著手」，讓高雄越來越有朝氣。
江啟臣說，許多朋友，談到國民黨執政，印象就是「社會祥和，穩定發展」，而這樣的執政印象，必須做到「大處著眼，小處著手」，高雄市府用十天的時間，就能把幸福川完成清淤，展現的就是高雄市府在「大處著眼的縝密規劃」與「小處著手的執行效率」。
他說，有人說高雄市長韓國瑜只會管「路平、燈亮、水溝通」，但就是因為過去沒做好，現在才必須努力做，加速做！高雄市府每一天都是兢兢業業、捲起袖子，展現為民服務的高品質。
江啟臣表示，一個宜居的城市必須是透過一點一滴的基礎工程，累積起來，韓市長會用市政成績說話、用市民的感覺證明，靜心觀察就能發現高雄每天都在改變，而且變得越來越有朝氣！越來越有活力！
(中時 )
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