新竹縣潘姓男子與呂姓男子有債務糾紛，潘男17日傍晚喝酒醉後，持西瓜刀前往呂男住處要債，途中碰上與呂男交好的林姓鄰居，雙方發生口角，潘男往林男身上猛砍一刀後離去，林倒臥血泊，送醫回天乏術。

據了解，36歲潘男跟呂男有6萬元債務糾紛，潘男多次討債，呂男都籍故推託，潘男17日傍晚酒後再次聯繫呂男要求盡快還錢．雙方發生爭執，呂男直接嗆「來輸贏！」潘因此持西瓜刀前往呂男住處。

潘男在途中碰上和林男交好的鄰居林男，兩人之間也有過嫌隙，雙方一言不合，潘男盛怒下猛砍林男一刀，造成林男左側鎖骨下方有約15公分長的傷口，深可見骨且傷及動脈，林男血流如注倒臥在地，民眾發現後報案送醫，仍回天乏術。

潘男醉醺醺離開，不知林男已被他殺害，繼續前往呂男住處，發現呂男不在家，持刀破壞呂男住處的窗戶玻璃，手不慎被碎玻璃割傷，血流如注，呂男弟弟聽見玻璃被擊碎聲響前來查看，連忙將潘男送醫。

有目擊的網友案發後在臉書社團「竹東大小事」PO文，照片中見林男倒臥在路邊一處單槓旁，全身都被血染紅，但該則PO文很快遭到刪除。警方據報，2小時後逮獲潘男，測出他酒精值達0.86毫克，全案將朝殺人案方向偵辦。

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(中時 )