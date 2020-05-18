高雄巿議會國民黨團在議場綁上紅絲帶，上頭寫「不對立、不激化，幸福高雄」。（曹明正攝）

高雄巿議會定期會上周開幕，綠營罷韓出招綁上黃絲帶，18日高雄巿長韓國瑜將到議場做施政報告與備詢，國民黨團有備而來，綁上紅絲帶，上頭寫「不對立、不激化，幸福高雄」，在韓國瑜報告前，雙方互別苗頭。

(中時 )