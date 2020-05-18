可以連鬚一起吃的〈炭烤玉米筍〉，增加了以鰹魚味噌提味的煙燻培根，以及荳蔻和黑胡椒提味，味道更有層次。（圖／姚舜）

〈芝麻西瓜〉是將西瓜稍微煎過，搭配福源黑芝麻醬和海鹽提味，並噴了漬辣椒覆盆子糖水，上面點綴香蜂，是一道清爽的開胃小食。（圖／姚舜）

〈炙燒鯖魚〉是〈Fire Play〉的人氣菜式，〈168 Prime〉主廚Cage以辣根醬優格、巴西里油提味，並以水菜、醋漬青蘋果薄片，以及歐防風沙拉相佐，提升了這菜的形色味。（圖／姚舜）

〈炭烤龍蝦〉除了橡木冷燻賦味，並另外準備用蝦頭高湯，椰奶，紅蔥頭，泰式蝦膏，香茅，辣椒乾，指天椒，南薑，蝦米自製的〈南洋叻沙醬〉提味。（圖／姚舜）

這是用白蘆筍刨成麵條狀的〈白蘆筍麵〉，煮熟後上面刨了漬柳橙皮屑並拌入叻沙醬增益風味。（圖／姚舜）

以西式廚藝演繹的〈綠竹筍〉，搭配了海膽，並以剝皮辣椒沙巴翁提味，味道很好。（圖／姚舜）

〈炭烤牛骨髓〉因有了法式紅酒燉牛頰與燉牛筋相襯，口感更富層次，且去化了骨髓中的「牛味」。（圖／姚舜）

〈炭烤牛骨髓〉可以用湯匙舀出，搭配烤酸包當抹醬吃食。（圖／姚舜）

表皮酥脆、肉質柔嫩的〈炭烤乳豬〉，是炭烤屏東乳豬，搭配焦化柳橙與柚子胡椒的自製醬，茴香沙拉。（圖／姚舜）

日本F1國產牛的油脂不似品牌和牛那塺油膩，取肋眼部位炭烤成牛排後，風味與口感均很誘人。（圖／姚舜）

〈炭烤日本F1 國產牛肋眼〉搭配以刺蔥提味的烤竹芋，並用黑蒜醬提味，口感與味道很迷人。（圖／姚舜）

擬真派甜點〈榛果雪茄〉，是以馬斯卡彭起司，咖啡，榛果，巧克力粉與黑松露作成。（圖／姚舜）

Cage與Nick四手聯烹的餐會，特別請到〈甘馧茶飲〉的調茶師準備了一套Tea Paring的Menu，食客可以茶佐餐。（圖／姚舜）

以〈愛玉冰〉概念呈現的前甜點，用火燃酒增加視覺效果與風味。（圖／姚舜）

〈168 Prime〉主廚 Cage（左）攜手〈Fire Play〉主廚Nick，四手聯烹舉辦「雙廚饗宴」。（圖／姚舜）

疫情趨緩，外食餐飲市場漸漸開始活絡，食饕吃貨恢復外食信心與意願，台北大直維多麗亞酒店投資的館外餐廳〈168 PRIME〉除重新定位再出發，並將於5月29日與5月30日兩天舉辦2020年首場名廚客座美食餐會。只是，防疫期間，國人出不去，外人進不來，這兩天4場的饗宴由誰操刀掌杓？又要賣什麼菜？

為走出牛排館的格局，並提供食客更多元的食趣，〈168 PRIME〉這回沒有請外國名店名廚助拳，而是與位在士林、2019年11月才開幕的板前火焰料理餐廳〈FirePlay Taipei〉餐廳合作，由主廚Cage 歐俊辰攜手「玩火金童」Nick蘇濟恒合作，雙廚共同設計菜單，四手聯烹菜餚，Cage擅長玩味與呈盤，Nick則善用直火炭烤賦予食材獨特味道，兩人合作演繹的菜餚，有婉約細膩的味道組合，也有直火料理的狂狷率性，最大的特色則是「火氣」十足！

雙廚聯烹餐會午餐每人3,500元、晚餐5,200元，餐費包含了可無限暢飲的Wine Paring，本次餐會亦請到〈甘馧茶飲〉的調茶師，以烏龍、翠玉綠茶、杉林溪茶等台灣在地好茶，結合獨家配方調製了多款特調茶設計了Tea Paring Menu讓食客以茶佐餐，非常用心。

當代精緻西式料理與直火料理要彼此融合有一定難度，但「Cage X Nick」雙廚聯烹美食餐會的菜單，起承轉合、無縫接軌，味道則挾雙廚各自專擅，彼此幫襯互補、絲毫沒有違和之感。「開箱採訪」過程中：這是誰的菜？雙廚一律回答：兩個人一起想的。

「在豪邁粗獷與精緻細膩中找到平衡點」，是「Cage X Nick」雙廚聯烹餐會耐人尋味的賣點。如開胃小食Amuse Bouche的〈炭烤玉米筍〉，直火料理的玉子筍連鬚一起入口本身就好吃，但Cage另外又以鰹魚味噌拌入屏東豬肉做的煙燻培根，並以荳蔻和黑胡椒提味，使簡單的逗嘴小食口感與口味更富層次。

〈芝麻西瓜〉也是一道「把水果當蔬菜玩味」的料理，紅肉西瓜切成骰子狀表面煎過，再以檸檬皮屑、福源黑芝麻醬和海鹽提味，並涮上帶有漬辣椒覆盆子風味的糖水，呈盤時以香蜂草綴飾，傳遞了「原來西瓜可以這樣吃！」的意涵。

鯖魚的肉質緊實細緻且油脂豐厚，是適合燒烤的海味食材，〈炙燒鯖魚〉本是〈FirePlay Taipei〉開幕時菜單上的人氣菜餚，雙廚餐會中，這道炭烤海鮮用了辣根醬優格、綠色的巴西里油與少許檸檬汁提味，並搭配水菜、歐防風沙拉，還有醋漬青蘋果片一起呈現，魚身表層焦香去化了鯖魚獨有的「魚味」，且讓形色味皆更加優雅迷人。

〈炭烤牛骨髓〉的賞味重點是骨髓獨有的「脂香」，但有些飲食男女仍不太願意嘗試帶有「牛味」的脂膏，這回雙廚聯烹，則是在對剖牛骨中另外加了法式的〈 紅酒燉牛頰與牛筋〉，有了半筋半肉的加持，這道原本風味濃郁的菜餚口感與風味亦隨之升級並更富層次了。

〈碳烤龍蝦〉更見雙廚的分工與合作，龍蝦炭烤後並煙燻賦味，Cage另外又設計了擬真的〈白蘆筍麵〉，再與Nick以胭脂蝦頭高湯，椰奶，紅蔥頭，泰式蝦膏，香茅，辣椒乾，指天椒，南薑，蝦米調製的〈Laksa 叻沙醬〉乾拌，酷熱夏天吃來格外開胃。

〈碳烤脆皮乳豬〉是以炭烤屏東乳豬，搭配焦化柳橙與柚子胡椒醬汁與茴香沙拉共陳。主菜〈炭烤日本F1和牛肋眼〉是以日本F1國產牛肋眼烤製牛排，除不似其它和牛那麼油膩，搭配的〈烤竹芋」與提味的〈黑蒜醬〉亦非常吸引人。

(工商 )