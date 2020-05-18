離譜！一名網友在臉書《靠北婆家》貼文抱怨，大伯偷吃2嫂，公婆竟然要大嫂忍讓，其他網友看到貼文直呼太誇張，懷疑是否又是一起創作文。

原PO表示，夫家開工廠，一家3兄弟都在工廠工作，自己是最小的媳婦，公婆都住在工廠，原本3個媳婦各自帶自己小孩也相安無事，但6年前出現了狀況…。2伯離家出走人間蒸發，丟下2嫂還有3個小孩，顧慮到2嫂沒有工作能力，還是照常發薪水給2嫂，而2的主要工作就是白天負責帶公婆去看病，所以公婆對2嫂特別疼愛，就這樣過了3、4年。

可是，2年前，大伯的高1女兒發現爸爸和2嫂一起洗澡，2伯的國3兒子也看到媽媽與大伯上床，大嫂知情後情緒失控，還被大伯拳打腳踢，甚至誤傷了公公，導致公公住院，公婆一開始覺得丟臉，沒想到後來竟要求大嫂，與大伯及2嫂維持良好關係。

其他網友看了都覺得很誇張，懷疑2伯到底是真的消失，還是發現了什麼被消失？也有網友覺得不可思議，認為會不會又是一起創作文。

(中時電子報)