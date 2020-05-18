《國際政治》美國務卿警告中國 勿對美駐香港記者進行干預 09:432020/05/18 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)提出警告，已注意到中國政府威脅要干涉美國駐香港記者的工作，並表示，任何影響香港自治的決定都可能影響美國對香港地位的評估。 蓬佩奧指出，這些記者是自由新聞的成員，而不是宣傳幹部，他們的寶貴報導傳達了中國公民和世界的消息。 蓬佩奧曾在5月6日宣布，國務院正將推遲向國會提交一份報告，該報告評估香港是否享有從中國獲得足夠自主權，能否繼續接受美國的特別待遇。 (時報資訊) #世界 #香港 #評估 #蓬佩奧 #國際政治 也許您會感興趣 推薦閱讀 《夫妻的世界》最新幕後照洩結局？金喜愛、朴海俊相視而笑 23:252020/05/14 娛樂 蓬佩奧：陸網路行為體企圖偷美新冠病毒數據 12:212020/05/15 國際 防陸科技稱霸有功！蓬佩奧大讚台積電赴美設廠 14:062020/05/15 國際 《國際產業》台積赴亞利桑那州設廠 蓬佩奧：將強化美台關係 15:062020/05/15 財經 台積電美國設廠 AIT：奠定美台夥伴關係里程碑 18:282020/05/15 政治 《夫妻的世界》今晚大結局 原版《福斯特醫生》挨轟爛尾！ 00:032020/05/16 娛樂 斥資3600億 台積電赴美設5奈米廠 04:102020/05/16 財經焦點 爛尾？《夫妻的世界》結局44秒預告 渣前夫求金喜愛復合 17:502020/05/16 娛樂 美國務卿：台積電強化美台關係 助美與中爭奪高科技主導權 18:372020/05/16 兩岸 響應世界視覺日 明盲合作啟動環台宣導 17:382020/05/17 生活 財經熱門新聞 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 小心職場這三件事！永慶罩你成為求職競技場MVP - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美設廠華為慘了！ 分析師曝死敵樂歪 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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