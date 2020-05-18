美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)提出警告，已注意到中國政府威脅要干涉美國駐香港記者的工作，並表示，任何影響香港自治的決定都可能影響美國對香港地位的評估。

蓬佩奧指出，這些記者是自由新聞的成員，而不是宣傳幹部，他們的寶貴報導傳達了中國公民和世界的消息。

蓬佩奧曾在5月6日宣布，國務院正將推遲向國會提交一份報告，該報告評估香港是否享有從中國獲得足夠自主權，能否繼續接受美國的特別待遇。

(時報資訊)