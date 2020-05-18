新冠肺炎疫情首季來襲，市場需求急凍，製鞋業首季獲利成績慘，法人對第2季也持保守態度，近期股價進行修正，今日多頭重啟攻勢，寶成(9904)首季獲利雖大減6成，今日股價勉強守在平盤上方；豐泰(9910)首季獲利年減13%，晨盤在平盤上狹盤；不過，鈺齊-KY(9802)逆勢繳出漂亮成績單，獲利創歷史新高，多空在平盤處攻防。在鞋材業方面，台灣百和(9938)及百和興業-KY(8404)首季獲利皆出色，股價聯袂上漲。

展望第2季，大陸疫情雖然緩和，各地開始復工，不過，不少東協國家在3月中下旬開始實行封城，再加上歐美疫情一發不可收拾，各個國家也紛紛封城，更讓鞋類市場需求雪上加霜，國際運動休閒品牌下單轉趨保守，製鞋類H1營運恐難樂觀。現在各界也在觀察，疫情是否有第二波會捲土重來，由於變數仍多，後市尚未明朗，法人對製鞋業成績謹慎看待。

寶成受旗下製造與通路營收同步大減的影響，首季合併營收594.48億元、年減22.4％，獲利方面雖認列南山人壽轉投資收益，但仍無法彌補裕元、寶勝首季聯袂虧損的漏洞，稅後盈餘減至11.86億元、年減59.4％，EPS僅0.4元，遠低於去年同期的0.99元。

豐泰自結第1季營業利益7.20億元，稅後淨利12.82億元、年減約13%，每股稅後純益1.75元；鈺齊-KY首季稅後淨利3.54億元、年增72.5%，每股稅後純益2.02元，獲利雙創歷史同期新高。

百和挾著建案收益，第一季歸屬母公司稅後淨利5.33億元，年增31%，EPS 1.79元；百和興業-KY第一季歸屬母公司稅後淨利2.03億元，年增52.5%，EPS 0.65元。

(時報資訊)