國際能源署IEA上周公布報告，預估5月每天合計減產1,200萬桶原油，達9年最高，加上各國重啟經濟，國際油價獲得買盤支撐，上周大漲近20%，今(18日)亞洲盤開盤持續上漲，成功突破30美元關卡。

受惠原油市場改善，國際油價從低點開始一路反彈，今亞洲盤開盤持續上漲，漲幅達4%以上，截至9:10分，暫報30.8美元/桶，突破30美元關卡，達近一個月高點。

IEA日前發布報告，油市展望已出現改善，從供應面來看，除了OPEC+已經公布的減產計畫，也越來越多產油國加入自主減產行列，不過若從需求面觀察，僅管各國陸續重啟經濟，但需求恐仍趕不上供應，整體來看，油市最嚴重的情況可能已經過去，但未來依舊充滿不確定性。

高盛也指出，在需求回溫和產量減少下，原油市場已出現轉機，但庫存問題還是最大隱憂，未來幾個月油價上檔空間有限，高盛估計到明年底，紐約原油期貨價格將回到60美元/桶。

紐約原油期貨6月合約將在下周二結算，美國商品期貨交易委員會(CTFC)則罕見示警，在市場震盪下，提醒交易所、期貨商等，密切關注波動，為期貨可能再出現負值預做準備。

(中時電子報)