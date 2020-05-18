外傳大陸解放軍計畫8月在南海軍演，目標鎖定東沙群島；由於東沙群島被劃分在高雄市旗津區，高雄市長韓國瑜與幕僚討論，為了捍衛主權，考慮安排時間宣誓性登島，不過據市府幕僚初步掌握，因東沙群島是軍事區，韓國瑜登島還得經過海巡署同意，高市府希望中央對此提供協助。

東沙群島於1990年劃歸高雄市旗津區中興里代管，不過，對岸也宣稱擁有東沙島主權，屬廣東省汕尾市陸豐市碣石鎮，目前無常駐人口，但有我國海巡署官兵200人駐島。

2007年1月17日成立「東沙環礁國家公園」，包括南海的東沙島及其環礁，及向外延伸12海浬的海域，總面積35萬3667.95公頃，是中華民國總面積最大的國家公園，陸域面積174公頃。

前高雄市長謝長廷1999年5月曾登上東沙島漁民服務站，掛上「旗津區中興里18鄰31號」門牌宣誓主權，之後陳菊主政12年內，均無登島紀錄。

近日因傳出大陸解放軍演習將以東沙島為設定目標，高市議員向韓國瑜建議後，韓與幕僚討論，認為涉及國土主權，不排除以市長身分登島宣誓，不過東沙島為軍事區，市府將取得海巡署同意後再安排擇期登島。

(中時 )