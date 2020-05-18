高雄市某議員服務處女主任阿芳（化名），因工作關係結識某國營事業已婚公關專員阿隆（化名），之後發展親密關係，2年內發生300次性關係，阿隆向妻子坦承外遇，妻子憤而提告向阿芳求償100萬元。

雖阿芳辯稱是阿隆追求遭拒還騷擾她，抱著玉石俱焚心態編造外遇故事，但高雄地院認定阿芳破壞阿隆婚姻，判賠30萬元；阿芳不服上訴，高雄高分院「加碼」判她要賠50萬元定讞。

判決書指出，阿隆妻子指控，丈夫與阿芳因工作關係認識，兩人從2016年底開始，經常約會、吃飯、看電影、過夜，在阿芳租屋處、汽車旅館等地，陸續發生多達300次之性行為，期間阿芳還懷孕墮胎。阿隆在2018年9月向她坦承外遇，才得知自己慘遭背叛。

阿芳則反駁，她拒絕阿隆的追求，對方竟在她車上裝裝行車追蹤器，因怕被刑事追訴，並出於玉石俱焚的報復心態，捏造外遇之事，否認有發生性行為。

不過阿隆作證，阿芳胸部左右大小不一，左胸有顆痣；2人一週至少見面3到4天，每次見面都會發生性關係，還曾陪阿芳去婦產科墮胎。

法院調查兩人LINE對話紀錄，阿芳曾對阿隆表示「我是你包養的嗎」、「每次來都一定要讓你上嗎」、「要不要來我家每次都付錢」等，證明2人親密關係。

高雄地院判決阿芳賠30萬元，她不服上訴；高雄高分院「加碼」20萬元，判阿芳需賠原配50萬元確定。

(中時電子報)