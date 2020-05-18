面臨罷免危機，高雄市長韓國瑜日前呼籲支持者6月6日不要去投票，然而，藍營評估罷韓、反罷韓差距票數僅差1、2萬票，引來許多議論。有網友問及，有沒有人真的是上次投韓，這次罷韓的？該網友也曝心聲，他要是2018投了韓，雖然不高興，但也不會特別出門罷他。

對於罷韓團體發起的罷免，韓日前呼籲市民朋友，在6月6日這天，拜託不要來高雄，請關心他就好，第一，不要付諸行動，來了高雄，沒有必要造成其他想像空間，第二，他懇請高雄支持韓國瑜的朋友，「不要出來投罷免票，出來監票就好」。第三，現在站出來喊要罷免他的，有些是被鼓譟出來的，所以支持他的人，他有信心不出來投。

網友banbee100則在PTT發表「板上有高雄人上次投韓這次罷韓嗎？」一文，並指出雖然這樣的選民很多，但他從沒在板上看到任何人現身說法！大家都說是自己的家人或朋友。該網友問及，有沒有人真的是上次投韓這次罷韓的？心路歷程是怎樣？該網友也提及，如果是他，要是投了韓，雖然不高興但也不會特別出門罷他。

網友則回應表示「鍵盤會有一堆人，但實際上非常少數」、「我周遭想罷韓的，清一色2018投陳其邁」、「感覺會是很錯亂的人」。

(中時電子報)