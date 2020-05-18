新冠肺炎疫情蔓延，台灣已連續10日零確診，振奮人心。新北市政府宣布今（18）日實施管制解封新措施，開放室外500人以下、室內100人以下之場館，除校園及親子館外，可不用戴口罩。

（圖／摘自我的新北市臉書）

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，磐石艦群聚事件潛伏期也已滿28天，社區感染風險降低，因此新北市18日起實施第二階段管制解禁措施，讓民眾可在防疫新型態安全生活模式下，逐步恢復正常生活。

＊依據中央規定，只要能保持社交距離且無生病者，戶外可不必戴口罩，但人數仍維持500人。

＊室外場館（除校園外）開放500人以下空間。

＊室內場館（除校園及親子館外）開放100人以下之場館，不共食、不共餐、不歡唱，維持量體溫、實名制、戴口罩、保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離原則。

＊銀髮俱樂部及社區關懷據點開放50人以下活動。

＊社區大學春季班開課，須落實量體溫、戴口罩、疫情調查，並禁止中途報名及旁聽，落實人員控管。

對此，網友也互相提醒，表示「還是要做好個人衛生管理！」「為了自己，也為了別人，該要做好的衛生管理，平常就要做好，並且持續不斷」、「規定與否沒啥差別？良好的生活習慣較重要！」也有人說，已經習慣戴口罩了，現在不戴反而不習慣，有網友則認為，口罩還是戴著比較安全，畢竟一旦有群聚感染，再戴口罩就來不及了。

(中時電子報)