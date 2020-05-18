新冠肺炎國內疫情已趨緩，但重創各產業、勞工也遭波及，為協助勞工度過難關，勞動部針對無薪假（減班休息）勞工、部分工時勞工、身心障礙者、微型創業者、企業及一般勞工祭出多樣措施，但有立委質疑，其中針對無薪假勞工的「充電再出發」、「安心就業計畫」執行成效不佳。

立法院社會福利及衛生環境委員今天針對「勞動部紓困措施之執行情形」邀請勞動部報告。

勞動部常務次長林三貴報告指出，截至5月15日為止，已有132家事業單位、2651人申請最高可領1萬8960元訓練津貼的「充電再出發訓練計畫」；4721人申請半數投保薪資差額的「安心就業計畫」；提供打工機會的、最高可領1萬2640元的「安心即時上工計畫」則有1萬1109人上工。

林三貴說，截至5月14日失業給付共核付16萬1306人次；截至5月15日為止，勞工紓困貸款則有69萬9231件申請，核准30萬1748件、撥款15萬9303件；而核撥3萬元的「自營作業者補貼」則有119萬人1015人申請，核撥109萬4478人。

立委廖婉汝說，截至上周為止已有截至上周五為止有1189家、2萬1067人放無薪假，但針對無薪假的計畫成效並不好；立委吳斯懷說，如充電再出發計畫預算5億元、僅核發389萬，安心就業計畫預算10億元、僅核發1200萬左右，成效並不好。

林三貴說，目前評估參加或已參加的廠商已達6成，廠商的聯絡率也達9成以上。

(中時 )