繼吉林舒蘭市出現聚集性疫情，豐滿區周日（17日）亦出現本土病例，風險等級轉為高風險。北京市副市長盧彥在防控工作發布會表示，雖然該市應急響應級別調整至二級，但北京仍在「戰時」狀態；他強調，大陸全國兩會下周召開，保障工作容不得絲毫閃失，堅決防範和消滅各種風險，確保首都安全。截至周一凌晨，內地累計報告確診病例82954宗，4634人病亡。

據報導，大陸國家衛健委周一（18日）發布消息稱，截至當日凌晨，內地新增7宗確診，其中4宗來自內蒙古的境外輸入病例，3宗為本土感染病例，分別來自吉林和上海；另新增18名無症狀感染者。目前仍有82需留院治療，其中8宗為重症病例。

另針對湖北武漢市近日就復工復產的防控落實情況，開展的專項檢查顯示，暫未發現企業因復工復產帶來疫情反彈或者擴散事件發生。國家衛健委職業健康司副司長謝楊強調，疫情「持久戰」中的復工復產要根據各行業特點加強管理，確保安全，並對不同行業給出常態化下疫情防控的具體措施。

(中時 )