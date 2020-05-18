金管會主委顧立雄18日赴立法院財會接受媒體訪問時證實將接任「國安會秘書長」並對網媒報導說他會離開金管會是因為與行政院長蘇貞昌在紓困意見上不合吵了一架，對此顧立雄表示：「子虛烏有」、「純屬杜撰」且「完全不合邏輯」。

對於有媒體報導顧立雄是跟蘇院長因紓困業務吵架才離開金管會，顧立雄表示：「子虛烏有」、「純屬杜撰」，而且完全不合邏輯，他還進一步爆料，「我跟各位講，總統主動徵詢我這個位子（國安會）時，我本來還遲疑，院長事實上相當肯定我在金管會的作為，還希望我留任金管會，只是總統一再的說明她對國安的想法希望我去幫忙，後來在總統的堅持下，才讓我走，那個報導與我的認知完全翻轉。」

對於金管會是否有未完成的心願，顧立雄指出，金管會主管金融秩序的穩定、金融產業的發展、兼顧金融消費者保護，這塊是黃副（黃天牧）相當有經驗的，他長期在金管會歷任各局職務，包括金管會所重視的公司治理、金融科技發展、消費者保護，黃副都更精進相信會做好金管會穩定、金融政策、照顧金融業發展的任務。

顧立雄今日出席立法院財政委員會議並備質詢時接受媒體訪問，證實已接任國安會秘書長。對於接下來面對資安問題，以及近期總統府遭到駭客攻擊，是顧立雄上任第一個棘手問題，怎麼看未來新工作？

顧立雄表示，國安議題含蓋相當廣，外交、軍事、資安、經貿滲透、高科技保護，未來到國安會接下來的主要工作有二個，一是國安團隊重新再整隊，二是如何就國安議題跟各部會進行實質協調工作。

顧立雄指出，國安團隊課題複雜，懂外交不一定懂軍事，懂軍事不一定懂資安，懂資安不一定懂相關的滲透，或是高科技保護的課題，沒有人是一個全才，國安會的任務，是提供總統一個諮詢，並對國安相關議題與各部會做協調，國安團隊會重新整隊是上任面臨第一個任務。

外界也好奇，顧立雄能轉任國安會是因為他是「英系人馬」？顧立雄指出：所有的人都是國家的人，沒有派系。

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