先前有報導指，去年10月各國運動員參加在武漢舉辦的世界軍人運動會後身體不適，現在愈來愈多運動員都證實了消息，此外他們也透露當時武漢就已出現異狀，例如在機場入境時被量測體溫，出入餐廳被要求勤洗手，武漢街頭空蕩蕩，宛如「鬼城」。

第七屆世界軍人運動會於2019年10月18日舉行開幕式。

英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）報導，愈來愈多運動員證實，去年10月參加武漢世界軍人運動會（World Military Games）期間，身體出現類似流感或新冠肺炎的症狀，加深了新冠肺炎恐在當時就已出現人傳人跡象的疑慮。大陸官方去年12月初通報首例新冠肺炎確診病例，1月證實病毒會人傳人。

德國排球隊隊員博克（Jacqueline Bock）表示，去年10月她與隊員參加為期9天的運動會期間，才到武漢沒幾天，部分隊員就已生病，而自己是在最後2天身體才出現不適。在返回德國後，博克說她的父親也跟著生病。

她描述自己從未這樣重病過，「要嘛是非常嚴重的感冒，要嘛是新冠肺炎，我認為是新冠肺炎。」

《每日郵報》（Daily Mail）先前報導，法國女子現代五項運動世界冠軍庫威爾（Elodie Clouvel）自曝在運動會期間染上病毒，義大利前奧運擊劍冠軍選手塔利亞裡奧爾（Matteo Tagliariol）也表示，運動會期間和他同房的運動員全出現類似新冠肺炎症狀。

《星期日郵報》指出，接受採訪的數十名運動員中，部分運動員表示，被要求不能對此議題發表評論。

盧森堡鐵人三項運動員戈爾斯（Oliver Gorges）受訪時指出，他在運動會期間出現類似流感症狀，他本周將進行抗體檢測，以確定自己是否感染過新冠肺炎。

不過他也透露，除了身體不適，武漢市當時就已出現異狀，「武漢街頭幾乎空無一人」，「就是個鬼城」，「那時有傳聞指，政府警告居民不要外出。」

戈爾斯也提到，搭機入境武漢時，在機場被要求量測體溫，運動員每次進入餐廳時，也被要求洗手，並且不得將食物帶出餐廳，戈爾斯直言，「這相當奇怪。」

不過瑞典籍五項全能運動員葳斯特伯格（Melina Westerberg）表示，儘管好幾個隊友在運動會期間生病，不過後來他們的新冠病毒檢測結果都呈現陰性，她認為整件事只是巧合，「我們當時都覺得很安全。」

(中時電子報)