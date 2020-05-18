先前有報導指，去年10月各國運動員參加在武漢舉辦的世界軍人運動會後身體不適，現在愈來愈多運動員都證實了消息，此外他們也透露當時武漢就已出現異狀，例如在機場入境時被量測體溫，出入餐廳被要求勤洗手，武漢街頭空蕩蕩，宛如「鬼城」。

第七屆世界軍人運動會於2019年10月18日舉行開幕式。

英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）報導，愈來愈多運動員證實，去年10月參加武漢世界軍人運動會（World Military Games）期間，身體出現類似流感或新冠肺炎的症狀，加深了新冠肺炎恐在當時就已出現人傳人跡象的疑慮。大陸官方去年12月初通報首例新冠肺炎確診病例，1月證實病毒會人傳人。

德國排球隊隊員博克（Jacqueline Bock）表示，去年10月她與隊員參加為期9天的運動會期間，才到武漢沒幾天，部分隊員就已生病，而自己是在最後2天身體才出現不適。在返回德國後，博克說她的父親也跟著生病。

她描述自己從未這樣重病過，「要嘛是非常嚴重的感冒，要嘛是新冠肺炎，我認為是新冠肺炎。」

《每日郵報》（Daily Mail）先前報導，法國女子現代五項運動世界冠軍庫威爾（Elodie Clouvel）自曝在運動會期間染上病毒，義大利前奧運擊劍冠軍選手塔利亞裡奧爾（Matteo Tagliariol）也表示，運動會期間和他同房的運動員全出現類似新冠肺炎症狀。

《星期日郵報》指出，接受採訪的數十名運動員中，部分運動員表示，被要求不能對此議題發表評論。

盧森堡鐵人三項運動員戈爾斯（Oliver Gorges）受訪時指出，他在運動會期間出現類似流感症狀，他本周將進行抗體檢測，以確定自己是否感染過新冠肺炎。

不過他也透露，除了身體不適，武漢市當時就已出現異狀，「武漢街頭幾乎空無一人」，「就是個鬼城」，「那時有傳聞指，政府警告居民不要外出。」

戈爾斯也提到，搭機入境武漢時，在機場被要求量測體溫，運動員每次進入餐廳時，也被要求洗手，並且不得將食物帶出餐廳，戈爾斯直言，「這相當奇怪。」

不過瑞典籍五項全能運動員葳斯特伯格（Melina Westerberg）表示，儘管好幾個隊友在運動會期間生病，不過後來他們的新冠病毒檢測結果都呈現陰性，她認為整件事只是巧合，「我們當時都覺得很安全。」

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文章來源：Why DID so many athletes fall sick in Wuhan in October? More competitors reveal they were ill at the World Military Games months before China admitted coronavirus could be passed between humans

(中時電子報)

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